VIDEO, BLOGI JA FOTOD ⟩ President Alar Karis tegi avalduse

Kõigil erakondadel on oma arvamus, kuidas sellest olukorrast välja tulla. Need käivad sageli üksteisele risti vastu ning ettekujutus, kuidas tuleks astuda samm tagasi, on väga erinevad. Nüüd on see aga kuue parlamendierakonna otsustada. Kui seda ei suudeta teha, siis järgmised kolm ja pool aastat oleme pidevas patiseisus. Ja ärme imesta, et inimeste tüdimus üldse poliitikast aina suureneb.