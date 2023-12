80 aastat tagasi andsid 300 Eesti vabatahtlikku Soomes sõdurivande

Juba Talvesõja ajal läks eestlasi Soome, et astuda seal vabatahtlikena sõjaväkke ja võidelda Soomele kallale tunginud Nõukogude Liidu vastu. Talvesõja ajal, mis kestis 105 päeva, oli Soome sõjaväes sadakond Eestist tulnud vabatahtlikku. Enamik neist oli Lapuas väljaõppel, kuid osa ka rindel. Esimeste seas, kes Eestist Soomele appi tõttasid, olid Narva vallas elavad Eesti Vabariigi kodanikest ingerisoomlased, vennad Aleksander ja Simo Haukka, Matti Laurimaa, Mikko Reijo, Nestor Säkki, Andreas Tahvonen ja Johannes Valtonen. Nad olid Narva Kaitseliidu liikmed, kes võeti Soome armeesse Helsingi Kaitseliidu soovitusel detsembris 1939 ja määrati Sissipataljoni nr 5, kus võitlesid Punaarmee vastu Kuhmo rindel. 23-aastane Johannes Valtonen langes 9. veebruaril 1940 Kesselis ja on maetud Helsingi Malmi kangelaskalmistule. Ta on esimene Teises maailmasõjas langenud Eesti Vabariigi kodanik.