Riigikohus: kunagine kooselu ei tähenda lähisuhet

Riigikohus arutas kohtuasja, milles süüdistatav mõisteti varasemates kohtuastmetes süüdi muuhulgas endise abikaasa kehalises väärkohtlemises. Kohtud leidsid ühtlasi, et süüdistatav pani kuriteo toime lähisuhtes, kuivõrd süüdistatav ja kannatanu olid varem olnud vabaabielus, neil on ühine laps ning nad olid seotud äriühingute kaudu.

Lisaks selgitas kriminaalkolleegium, et kohtud on ekslikult samastanud karistusseadustikus lähi- ja peresuhte mõiste ning seejuures vääralt tuginenud Istanbuli konventsioonile.

Lähisuhte mõistet konventsioon ei kasuta ja see on Eesti õiguse autonoomne mõiste, millega seadusandja lõi lisaks konventsioonile täiendava kaitse isikutele, keda on kehaliselt väärkoheldud eraelulises suhtes, milles nad on ründaja poolt haavatavamad. Kolleegium möönis, et lähi- ja peresuhe võivad küll tihtilugu kattuda, kuid siiski pole seaduses tegu sünonüümidega.