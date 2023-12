Sikkut ja Võrklaev kuuluvad mõlemad tervisekassa nõukogusse, mistõttu on nad hästi kursis, et tuleval aastal kaob seal sissetulekute realt 131 miljoni eurone koroonaaegne toetus. Tekkivat auku ei aita lappida ka riigieelarvest pensionäride eest tervisekassale antav lisaraha, sest juba mullu saavutas see oma lae – 13 protsenti alampalgalt iga mittetöötava pensionäri kohta.