REPORTAAŽ ⟩ Matsakas Mari aitab, kui reovee kaev täitub ja hais muutub talumatuks

Kümnetonnise paagiga Scania fekaalimasina operaator Liivar Treier (57) on jõulukuu esimese päeva hommikul nõks enne kaheksat platsis, et võtta peale ajakirjanik ja asuda seejärel varem kokku lepitud Lõuna-Eesti majapidamisi jõulutaadi kombel läbi sõitma. Võrumaalt pärit muheda olekuga meest eristab jõuluvanast laias laastus vast see, et kingitusi ta ei too. Samas tuleb koos Treieriga kümnetesse majadesse rõõm ja meelerahu, kuna ta vabastab pered mitme kuu vältel kogunenud haisvast kraamist.