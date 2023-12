Riigikogu istung on väldanud terve öö

Riigikogu täiskogu kolmapäevane istung algas kell 14 ning muuhulgas oli päevakorras kuus valitsuse usaldusega seotud eelnõu. See tähendab, et teise lugemise eel esitatud muudatusettepanekuid läbi ei hääletata, vaid toimub kohe lõpphääletus.

Samas on saadikutel õigus esitada küsimusi eelnõu ettekandjatele, mida opositsioon obstruktsiooni läbiviimiseks agaralt ka kasutas. Ühtlasi said saadikud läbirääkimiste käigus esineda igaüks kaheksaminutilise sõnavõtuga, mida samuti on tehtud.Ühtlasi on opositsioon kasutanud õigust esitada rohkelt protseduurilisi küsimusi. Nii ongi taas parlamendi täiskogu istung venima jäänud ja väldanud taaskord läbi terve öö.