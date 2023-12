«Selle isiku puhul olime tuvastanud, et ta viibis Eestis ja õhutas vägivallale,» märkis Ratassepp.

Ratassepa sõnul kasutab kaitsepolitsei selliste isikute väljaselgitamiseks oma meetodeid ja vahendeid ning teeb koostööd nii siseriiklikult kui ka välispartneritega.

«Politsei poolt tõi see isikule menetluse ning nüüd me teame ka seda, et ta on Eestist lahkunud,» märkis Ratassepp.

Kaitsepolitsei on oma aastaraamatutes tõdenud, et terrorismiohu tase on Eestis madal.

«Me räägime paarikümnest isikust, kes on rohkem radikaliseerunud ja kellega me loomulikult ka tegeleme ehk vaatame, kas nad on muutumas vägivaldsemaks. Palestiina ja Iisraeli konflikti vaates me jälgime, kes kutsuvad üles vägivallale ehk õhutavad terrorismile,» selgitas ta.

Moslemi Vennaskond on islami fundamentalistlik rühmitus.