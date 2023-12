Riik lepib kohtu otsusega tühistada krüptoärimeeste väljasaatmine

Laaneti sõnul sõlmisid Euroopa Liit (EL) ja USA juba 2003. aastal lepingu kahtlusaluste, süüdistatavate ja karistatute väljaandmise asjus ja Eesti allkirjastas sarnase lepingu 2006. aastal. Ning näiteks 2016.–2023. aastal on selle leppe alusel Eesti andnud USA-le välja rohkem kui 20 inimest.

«Aga mitte alati ei pea USAs süüdimõistetu karistust kandma USA pinnal ja paljudel juhtudel, kui isik on avaldanud soovi kanda karistust Eestis, on see ka juhtunud,» ütles Laanet neljapäeval valitsuse pressibriifil.