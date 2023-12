Koroonaviirusesse nakatumine hakkas kasvama alates 20. oktoobrist. Haigestumise juurdekasv on iga nädal olnud keskmiselt 45 protsenti. «Novembri lõpu seisuga on juurdekasv veidi aeglustunud. Nakatumiskordaja R on 1,188, mis tähendab, et haigestumus kasvab mõõdukalt,» nentis terviseamet.