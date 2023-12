Uus Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm nimetati ametisse

«Kindral Tamm on igati tõestanud, et on Kaitseliidu ülema koha vääriline. Tal on enam kui kolmekümne aastane kogemus sõjalises riigikaitses, olles juhtinud nii NATO küberkaitsekoostöö keskust kui ka Balti Kaitsekolledžit. Lisaks on kindral Tamm tõestanud end Kaitseliidu peastaabi ülemana, aga ka praegu kaitseväe juhtaja asetäitjana. Olen kindel, et kindral Tamm tõestab end ka uuest ametist,» sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.