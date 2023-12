Riik võtab maa ära ja annab vastu 2400 eurot. Omanik: see on justiitsrööv!

«Lähen kohtusse, kaotada pole midagi,» ütles Priit Ties (54), kelle tellitud alternatiivse eksperdihinnangu järgi on krunt väärt vähemalt 11 500 eurot, kui sel olnuks detailplaneering, siis koguni üle 107 000. Omanik viitas, et koht on ettevõtluseks magus, tema ise soovinuks teha sinna näiteks konteineriparkla: «Pakendikeskuse kõrvale on näiteks selline ehitatud, suure maja mõõtu.»