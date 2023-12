Uuel aastal muutuvad Covid-19 kaitsesüsti tingimused

Covid-19-vastane immuniseerimine on alates 1. jaanuarist võimalik kõigile Eestis elavatele, töötavatele ja õppivatele inimestele, kuid kava järgi ei võimaldata immuniseerimist siin lühikest aega viibivatele inimestele, näiteks turistidele. Ministeerium kirjutab määruses, et see muudatus on tingitud sellest, et pärast vaktsineerimist tekib inimesel immuunvastus organismis teatud aja jooksul.