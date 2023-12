Miks me lepime libeda linnaga?

Kuid Rävala puiesteeni jõudes kaob hetkeks naise valvsus ning justkui tuuleiil niidab miski nähtamatu tal kohe jalad alt. Raske matsatusega maandub maadam küljele ja lebab hetke liikumatult poriseks tallatud lumepudrus, ajades siis valust nägu krimpsutades end põlvili. Veerand minutit hiljem on riided puhtamaks rapsitud ja naine jätkab oma teed. Ta ei vaatagi tagasi, ei uuri täpsemalt, kus kukkus ja kelle süül lume all libe jää peitus. Võib arvata, et igal issanda päeval leiab taolisi juhtumeid – mis on tegelikult mittejuhtumid, non-event'id – Tallinnas aset sadu või suisa tuhandeid.