Kas selline aastaeelarve vastuvõtmise protsess on erinev eelnevatest või siiski põhimõtteliselt samasugune?

Meil on see menetluskord kodu- ja töökorraseadusega ju ette nähtud, aga tegelikult seekordse eelarve vastuvõtmine on täielikult erinev kõikidest eelnevatest, mida minul on olnud au kaasa teha. Esiteks sellist eelarvet, mis sisaldab üle viiesaja erineva maksu-, lõivu-, trahvide- ja teenustasude tõusu ei ole mitte iialgi olnud. Minu praktika ajal ei ole mitte kunagi jäetud teadlikult poole miljardi euro suurust auku sisustamata tuleval aastal võimaliku kehtestatava maksu jaoks, mille nimegi ei ole veel välja mõeldud. Loomulikult ka see, et eelarve on lisaks sellele miinuses – kuigi seda võib kriisi ajal ikka juhtuda.