Kuigi pea kolmveerand vastanutest (72 protsenti) pidas kõige olulisemaks inimõiguseks sõna- ja trükivabadust, leidis 24 protsenti vastajatest, et just selles valdkonnas on enim probleeme inimõiguste tagamisega.

Inimõiguste Instituudi tegevjuhi Aet Kuke sõnul on rõõmustav, et kolmveerand küsitletutest on rahul inimõiguste tagamisega meie ühiskonnas. «Hea on teada, et enam kui kümnendik on valmis tunnistama, et on oma sõnade või tegudega rikkunud kellegi inimõigusi. Ausus enese ees on heade muutuste alus,» ütles Kukk.