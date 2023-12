EKRE kutsus üles valitsusele vastupanu osutama

«Kaja Kallase juhtimisel on Eesti majanduslangus juba teist aastat euroala suurim, hinnad on tema ametiajal tõusnud kolmandiku võrra. Absoluutses vaesuses elavate inimeste arv on kasvanud kaks ja pool korda ehk ligi 50 000 inimeseni. Vabu töökohti on kolmteist korda vähem kui töötuid,» väitis erakonna esimees Martin Helme EKRE avalduses.