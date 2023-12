Värske aruanne: inimõiguste olukord Eestis on paranenud, kuid probleeme on ka

Inimõiguste keskuse juhataja Egert Rünne sõnul hakkas olukord paranema pärast 2023. aasta Riigikogu valimisi. «Vastu võeti kooseluseaduse 10 aastat puudu olnud rakendusaktid ning kehtestati abieluvõrdsus. Lisaks on teisigi paljulubavaid algatusi: vaenukõnet ja vaenumotiiviga kuritegusid käsitlev seadus läbis esimese lugemise, valitsus plaanib ühtlustada kõikide diskrimineerimisega seonduvate tunnuste kaitse ja on otsustanud katuserahade väljaandmise lõpetada,» ütles Rünne.

Värske aruanne näitab, et jätkuvalt ootavad lahendust mitmed olulised inimõiguste probleemid: üha süvenev ebavõrdsus keskuse ja ääremaa vahel, vangide lausvalimiskeeld, sideandmete säilitamine, mis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.

«Inimõiguste keskus on samast soost partneritega paaride õiguste eest seisnud juba alates 2009. aastast,» ütles keskuse strateegilise hagelemise valdkonna juht Kelly Grossthal. «Abieluvõrdsus, mis võimaldab kõigil paaridel abielluda, on suur samm edasi võrdsema ja turvalisema ühiskonna suunas.»

Aruanne «Inimõigused Eestis 2024» koosneb 15 peatükist, mille autoriteks on valitsusest sõltumatud eksperdid erinevatest organisatsioonidest. Inimõiguste olukorda analüüsitakse eri tahkude alt, vaatluse all on näiteks rahvusvähemuste, pagulaste, varjupaigataotlejate ja puuetega inimeste olukord, samuti kogunemisvabaduse, õigusmõistmise, soolise võrdsuse, perekonna ja eraelu puutumatuse ning sõnavabaduse teemad. Aruande sissejuhatuse kirjutas president Kersti Kaljulaid.