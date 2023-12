Solman: Kõlvarti vaikimine Yana Toomi küsimuses on tähelepanuväärne

Solmani sõnul on Toomi abi mõjuagentidele vastuolus Eesti riikilike huvidega.

«Toomi tegevus on süstemaatiline, sest ka Euroopa Parlamendis on ta vedanud mitmeid algatusi, kus kritiseerib Eesti ja teiste Euroopa Liidu idapiiril asuvate riikide meetmeid, mis piiravad agressorriikide kodanike vabadust demokraatlikesse riikidesse siseneda. Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Soome sammud on olnud praeguses julgeolekuolukorras ainumõeldavad, kuid Toom esitab läbivalt Kremli jutupunkte, justkui oleks tegu Venemaa ja Valgevene kodanike tagakiusamisega,» ütles Solman.