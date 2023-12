Milrem hakkab koos ukrainlastega arendama järgmise põlvkonna robootikasüsteeme

Milrem Robotics ja riiklikke kaitsetööstusettevõtteid koondav Ukraina kaitsetööstus (UDI) allkirjastasid Kiievis toimunud kaitsetööstuse foorumil DFNC1 lepingu, et alustada koostööd uue põlvkonna robootikasüsteemide loomiseks.

Esimese sammuna alustatakse strateegilist koostööd selgitamaks välja Ukraina vajadused ja robotsüsteemide võimalikud kasutuskohad. Eesmärk on suurendada Ukraina relvajõudude võimekust nii käimasolevas sõjas kui ka pärast sõda. Seejärel kasutatakse Ukraina lahinguväljal saadud kogemusi Milrem Roboticsi olemasolevate robot- ja autonoomsete süsteemide edasiarendamiseks ning töötatakse välja uusi tooteid loomaks Ukraina sõjaväele mehitatud ja mehitamata süsteemide võimekus.

«Sõda Ukrainas on selgelt näidanud, et mehitamata ja robotsüsteemidel on lahinguväljal oluline roll, mis aja jooksul vaid suureneb. Meie süsteemide peamine eesmärk on kaitsta sõdureid, kuid samal ajal avaldada survet agressori vägedele. Meil on suur au teha koostööd UDIga, et arendada ja toota robotsüsteeme, mis aitavad Ukrainal selle sõja võita,» ütles Milrem Roboticsi juhatuse esimees Kuldar Väärsi.

«Esimene rahvusvaheline kaitsetööstuse foorum ning selle vältel Ukraina kaitsetööstuse sõlmitud lepingud Milrem Roboticsi ning teiste ülemaailmsete kaitsetehnika ettevõtetega tõestasid, et oleme oma Lääne partneritega samal kursil,» sõnas Ukraina strateegiliste tööstusharude minister Oleksandr Kamõšin.

«Ukraina omandab praegu unikaalset kaitsetehnoloogia kogemust ning oleme valmis neid teadmisi oma partneritega jagama. Meie eesmärk on süvendada koostööd juhtivate kõrgtehnoloogiliste rahvusvaheliste ettevõtetega, et üheskoos üles ehitada vaba maailma arsenal,» lisas Kamõšin.

Väärsi tõi välja, et Ukraina kaitsetööstus kaasatakse koostöösse, et integreerida Ukraina kaitsetehnoloogia, näiteks relvasüsteemid, elektroonilise sõja- ja miinitõrjevarustus Milremi robotsõidukitega. Lisaks uuritakse, mis võimalused on erinevate maismaasõidukite ja teiste Milrem Roboticsi toodete tootmiseks Ukrainas ning kuidas teha inseneeriaalast koostööd ratastel mehitamata lahingusõiduki projekteerimisel.

Milrem Robotics on juba tarninud Ukrainasse 15 THeMIS mehitamata maismaasõidukit, et toetada logistikat, ohvrite evakueerimist ja vägede liikumistee puhastamist.

Milrem Robotics on Euroopa juhtiv robootika ja autonoomsete süsteemide arendaja ning süsteemiintegraator, mil on kontorid Eestis, Soomes, Rootsis, Hollandis ja USAs. Ettevõte on tuntud oma THeMIS ja Multiscope UGVde, X-tüüpi robotlahingumasina ja MIFIK-autonoomiakomplekti poolest. Sel suvel aktsiaseltsiks muudetud UDI on strateegiline relvade ja sõjatehnika tootja Ukrainas ning ühendab riigile kuuluvaid kaitseettevõtteid, kus töötab umbes 67 000 kõrgelt kvalifitseeritud töötajat.