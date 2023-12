Politsei otsib Tallinnas kadunud 15-aastast Saskiat

Politsei on suhelnud tema lähedaste ja tuttavatega ja kontrollib võimalikke kohti, kus ta olla võib.

Saskia on umbes 160 cm pikk ja kõhnema kehaehitusega. Tal on tumedad juuksed ja ta kannab prille. Seljas võib tal olla must jope ning jalas sinised teksad ja heledad saapad.