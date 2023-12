Umbes poole tuhande elanikuga Juuliku küla rahvas nägi tänavu suvel, kuidas RMK ehitas suure hooga metsa puidu väljaveoteed ja kattis seda ka killustikuga. Kohalikel tekkis kahtlus, et plaanis on suurem raie nende seenemetsas. Nad hakkasid RMK käest aru pärima, miks pole kohalikke kaasatud, nagu seadus ette näeb.

Siis selgus, et RMK leidis oma tegevuse olevat õiguspärase, viidates 2019. aastal toimunud teavitamiskoosolekule. Paraku oli tookord tegu näilise kaasamisega (RMK on varem pidanud kaasamiseks dokumenteeritud informeerimist). Teavitamiskoosolek korraldati vähem kui üks ööpäev ette teatades, see toimus tööajal ning koosolekul osales tosin inimest – kohaletulnutest vaid viis esindasid kohalikku kogukonda, ülejäänud olid Saku valla ametnikud ja RMK töötajad. Ühtlasi ei nähtunud koosoleku protokollist, et kogukond oleks raietega nõustunud.