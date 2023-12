Skandaalist räsitud Slava Ukraini jätkab raha kogumist

Kuigi Lehtme kuulub endiselt MTÜ Slava Ukraini 14 liikme hulka, puudub tal nüüdseks ühendusega igasugune side ja puutumus, nii et juulist Slava tegevjuhiks asunud Anu Viltrop, kes enne seda tegutses neli ja pool aastat Eesti Pagulasabi juhatuses, pole teda kätte saanud, kuigi on läkitanud talle arvukalt e-kirju, et küsida andmeid varasemate asjaajamiste kohta.