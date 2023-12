Politsei mustast kaardist liiklushuligaanide taltsutamiseks abi pole

Jõuameti jõulukaardi kandidaate oli tänavu 613 – just nii paljud autojuhid on aastaga toime pannud neli või enam liiklusalast süütegu. Ent senist liikluskäitumist tauniv sõnum peaks potsatama neist vaid 554 postkasti, sest «mõni on surnud, mõni vanglas või välismaal ja kõigi postiaadresse politseil ka pole», märkis Annika Maksimov politsei- ja piirivalveametist.