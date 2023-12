Euroopa tuiksoonel kontrollib ta Euroopa Liidu maksumaksja raha kasutamist, ent muretseb ka Eesti saatuse pärast.

Kas siit on lihtsam või kergem vaadata, mis Eestis toimub?

See sõltub inimesest. Minule on see frustreeriv. Muidugi on raske.

On teil kui omaaegsel riigikogu juhatuse liikmel oma kogemusest soovitada mõni nipp, kuidas praegusest patiseisust välja tulla?

Kogemust võib olla väga palju, aga kõik taandub lõpuks sellele, kus on kogu asja algpõhjus. Parlamendis ei ole praegu küsimus milleski muus kui selles, et ühe poliitilise jõu jaoks oli valimistulemus pettumus ja seetõttu keelduvad nad valimisteööst alates tunnistamast. Nad on seda ju korduvalt öelnud.

Kas seda olukorda on võimalik läbirääkimistega või kompromissi otsides muuta? Pigem kardan, et peab valmis olema valmis, et üks poliitiline jõud takistab väga pikka aega ilmselgelt parlamendi tööd. Siin pole tegemist koalitsiooni ja opositsiooni vastasseisuga.