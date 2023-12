Ehkki maismaalõigul on raha valveseadmete jaoks tema sõnul olemas, jääb kogu piiri vaates sellest puudu. «Kui me räägime kokku töödest, mis hetkel on veel ootel ehk siis seiretehnika, ja ka näiteks piiri väljaehitamine varasemalt planeeritud lõikudes, mis olid mõeldud vahetatavate maadena, kus taristud hetkel planeeritud ei ole, siis see summa on suurusjärgus 50 miljonit eurot arvestuslikult,» täpsustas Belitšev.