Isamaa nõuab õpetajate palgaraha küsimuse klaarimiseks täiendavat volikogu istungit

Tallinna 2024. aasta eelarve koostamisel on arvestatud, et õpetajate töötasu alammäär tõuseb 1,77%. See tähendab, et Tallinna kooliõpetajate ja lasteaiaõpetajate töötasu tõuseb 1749-lt eurolt 1780-le. Samal ajal on vabariigi valitsus teada andnud, et haridus- ja teadusministeeriumi eelarvest on leitud täiendavad 8 miljonit eurot selleks, et õpetajate töötasu alammäär tõuseks 2024. aastal 1803 euroni.

«Juhul kui Tallinna eelarve võetakse vastu teisel lugemisel, tähendab see et volikogu kiidab heaks eelarve, mis toob 2024. aastal kooli- ja lasteaiaõpetajatele väiksema töötasu kui tegelikult võimalik. See on täiesti vastuvõetamatu. Tallinnas elamise kulud on niikuinii kõrgemad kui Eestis keskmiselt. Lisaks algab 2024. aastal üleminek eestikeelsele õppele, mis puudutab kümneid tuhandeid lapsi,» ütles Isamaa fraktsiooni esimees Karl Sander Kase.

«Riigi tasandil on tekkinud kahetsusväärne segadus ja õpetajate soovidega ei ole arvestatud. Tallinna linn ei tohiks seda segadust ja ebakindlust suurendada. Ideaalis näeme, et linnapea Mihhail Kõlvarti juhitud linnavõim kiidab heaks opositsioonierakondade ettepaneku tõsta õpetajate töötasu alammäär tulevast aastast 1850-le eurole. Kui seda teha ei soovita siis tuleb tagada 2024. aasta eelarves vähemalt kindlustunne, et töötasu alammäär tõuseb 1803-le eurole. See eeldab aga, et 2024. aasta eelarvet menetletakse kolmel lugemisel,» lisas Kase.