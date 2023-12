TALV MÖLLAB ⟩ Tugev lumesadu põhjustas Mandri-Eestis ulatuslikke elektrikatkestusi

Lumesadu. Pilt on illustreeriv.

Täna öösel alanud tugev lumesadu on taas põhjustanud mitmel pool Mandri-Eestis elektrikatkestusi. Kõige ulatuslikumad rikked on Kagu-Eestis, Harju-, Pärnu- ja Viljandimaal, õhtuse seisuga on elektrita umbes 9500 klienti.