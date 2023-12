Keskkriminaalpolitsei (KKP) korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepp tõdes, et peab tegema targemaid valikuid ja efektiivsemalt majandama. Tema sõnul on piiratud võimaluste tõttu olnud KKP teadlik valik seada riigiasutuste korruptsioon prioriteediks, seega on erasektori korruptsiooni uurimisel praktikat veel vähe. «Seetõttu teamegi avalikus sektoris toimuvast rohkem kui erasektoris. Me teame, et seal (erasektoris) erinevad probleemid on,» nentis ta.