Iraani häkkerid ründasid Iisraeli tarkvaral töötavaid Eesti katlamaju

Riigi infosüsteemi amet (RIA) selgitas, et tegemist on poliitilise rünnakuga. Pildil RIA intsidentide lahendamise osakonna töötaja.

Eesti soojatootjaid tabas 30. novembril küberrünnak. Ründe alla sattusid vähemalt kolm Eesti ettevõtte tööstusautomaatika kontrollerit (PLC), mis on toodetud Iisraelis. Riigi infosüsteemi amet (RIA) selgitas, et tegemist on poliitilise rünnakuga.