Jaak Aaviksoo leiab, et õpetajate palgaks 120 protsenti Eesti keskmisest palgast on täiesti tehtav.

Ta räägib ka sellest, miks me ei suuda maksta õpetajatele soovitud palka, kui Eesti on hariduskulude poolest Euroopas esirinnas. Esimesed avastused on tehtud.