EKRE ja Keskerakonna puhul on Mölderi sõnul näha, et esimesed on oma toetust suhtelisel skaalal mõnevõrra kaotanud ning teised võitnud.

«EKRE toetuse languse puhul tasub rõhutada seda, et selle taga ei ole erakonna valijaskonna vähenemine absoluutarvudes, vaid pigem asjaolu, et nende konkurendid on viimasel ajal uusi toetajaid juurde võitnud. Keskerakonna puhul näeme aga viimastel nädalatel vastupidi seda, et ollakse ka absoluutarvudes toetust juurde võitnud. Erakonna positsioon on pigem paranenud eestlastest valijate hulgas, kuigi siinkohal võib eeldada, et erakonna aseesimehe ja Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi toetus Eestist välja saadetud Venemaa mõjuagentidele mõjub sellele taastumisele negatiivselt,» ütles Mölder.

Kuigi sotsiaaldemokraatide toetuses viimastel nädalatel midagi väga palju muutunud ei ole, siis praeguseks on Mölderi sõnul näha, et nende pikaajalisem trend viimase aasta jooksul on olnud positiivne.

«Kui eelmise aasta lõpus oli sotside toetus kuue protsendi piirimail, siis praeguseks on see juba mõned kuud olnud stabiilselt üle 10 protsendi ning ei ole näidanud kahanemise märke. Toetustabeli viimasel kohal olev Eesti 200 on hetkel oma toetuse languse peatanud ning nende reiting püsib umbes kuue protsendi kandis,» lisas Mölder.