Karis rõhutas Genfis inimõiguste kaitse tähtust

«Vastuseis euroopalikule väärtusruumile on kasvamas. Kogu maailmas kasvab surve demokraatial, turumajandusel, inimõigusel ja õigusriigil põhineva väärtusruumi vastu, mistõttu peame lahvatanud kuumade konfliktidega tegelemisel jälgima, et demokraatia oleks tugev. Inimõiguste kaitse on saanud tähtsamaks kui kunagi varem,» tõdes president Alar Karis kohtumisel ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Volker Türkiga.