Tallinn jätab ka tänavu aastavahetuse ilutulestiku ära

«Nõmme pole pea kümme aastat ilutulestikku korraldanud. Sellest hoolimata saame igal aastal palju kaebusi, et ilutulestikku lastakse, inimeste lemmikloomad on häiritud. Teame ka ju seda, et linnaloomad, linnud ja metsloomad, keda Nõmmel elab päris palju, on ilutulestikust häiritud. Ilutulestikuga kaasnev raskemetallitolm on kahjulik nii inimestele kui keskkonnale ja sellepärast linnaosavalitsus ilutulestikku ei korralda,» rääkis Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri.