Keskerakondlased koguvad Kallase vastu allkirju ka kampaaniatelkides

Erakond teatas, et allkirju kogutakse reede südaööni ning lisaks veebikeskkonnale saab seda anda ka Tallinnas Haaberstis ja Haapsalus erakonna telgikampaania raames. Teine sarnane petitsioon jõudis nädala alguses põhiseaduskomisjoni, kus see võeti teadmiseks.

«Kaja Kallas on öelnud, et Eesti on edetabeliusku rahvas. Paraku oleme paljude majandusnäitajate puhul negatiivses mõttes Euroopa ja maailma tipus, kuid valitsusel puudub siiani plaan meie inimeste ja ettevõtete toetamiseks,» ütles petitsiooni algatanud Keskerakonna peasekretär Anneli Ott. «Mõni aeg tagasi ennustas Eesti Pank Eestile järgmiseks aastaks väikest majanduskasvu, kuid valitsuse lühinägeliku poliitika tõttu ootab meid suure tõenäosusega siiski majanduslangus.»