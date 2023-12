Riigikohus: volikogu esimehe kohalt tagandatud Priit Toobalil polnud õigust kohtusse pöörduda

Põhja-Sakala Vallavolikogu liige Priit Toobal vaidlustas halduskohtus volikogu 22. septembri 2022 istungil vastu võetud volikogu otsused. Ta leidis, et rikuti volikogu istungi kokkukutsumise korda, mistõttu ta ei saanud istungil osaleda.

Riigikohtu halduskolleegium nõustus eelnevate kohtuastmetega ja jäi varasema praktika juurde, et kuigi omavalitsuse volikogude sisevaidluste lahendamine on halduskohtu pädevuses, puudub kehtivas õiguses regulatsioon, mis annaks volikogu liikmele nende vaidluste algatamiseks kaebeõiguse.

Kolleegium selgitas, et volikogu liige võib pöörduda halduskohtusse üksnes siis, kui volikogu otsus rikub tema subjektiivseid õigusi, kuid mitte volikogu sisesuhetest tulenevate õiguste kaitseks. Seega ei tulenenud kolleegiumi hinnangul ka esimehe ametikohast kaebajale kaebeõigust.

Riigikohus selgitas, et kohaliku omavalitsuse volikogu ja selle liikme vahelisest sisesuhtest võrsunud vaidlust saab halduskohus läbi vaadata vaid juhul, kui seadus selle selgelt ette näeb. Kolleegium lisas, et seadusandja pädevuses on otsustada, kas selline süsteemne ja terviklik regulatsioon kehtestada või mitte.