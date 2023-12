Tugeva lumesaju tõttu on elektrita ligi 9000 majapidamist

Jätkuv tugev lumesadu on põhjustanud ulatuslikud ja korduvad elektrikatkestused mitmel pool mandri-Eestis. Kõige ulatuslikumad rikked on Kagu-Eestis, Harju-, Rapla- ja Viljandimaal.

Elektrilevi kriisikomisjon töötab selle nimel, et inimeste elektrivarustus esimesel võimalusel taastada. «Täna oleme olukorras kus on juba üle kahe nädala väldanud ulatuslikud elektrikatkestused ja kuniks puud langevad liinidele, jätkuvad kahjuks ka katkestused. Üle 20 000 kilomeetri elektriliine läbib metsaalasid, mis tähendab ka puudest tingitud riketele avatud,» ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm. Ta lisas, et viimastel nädalatel maha sadanud paks lumi on puud ja oksad muutnud nii raskeks, et need kukuvad järjest liinidele tekitades ühel ja samal liinil korduvaid rikkeid.