Sadade tuhandete eestlaste isiklikud andmed võivad uue geenifirma loomisega ohtu sattuda

«Toetan ülikooli plaani,» kommenteeris terviseminister Riina Sikkut (SDE). «Andmetest on kasu siis, kui neid kasutatakse. Kahtlemata tuleb andmekaitse ja andmete kasutamisega seotud riskid läbi mõelda ja maandada, aga see on me andmepõhises ja digitaalses maailmas paratamatu.»