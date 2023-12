Eesti nutab – paljud maapiirkonnad pidid elektrikatkestuste tõttu õlekõrrest haarama

Tõrva vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Marianne Sokk ütles kolmapäeva pärastlõunal, et neil on elektrita ligi 900 majapidamist, kusjuures mitu piirkonda – Koorküla, Taagepera, Ala ja Karjatnurme – on sellest ilma juba terve ööpäeva.