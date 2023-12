Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) terviseportaali projektijuht Kady Adamson sõnas, et kuna digilugu oli üle 15 aasta vana, oli see ajale jalgu jäänud. Et ligipääs terviseandmetele peab aga kaasaegne olema, oli uue portaali loomine seega tema sõnul väga vajalik.

Tervisekassa terviseportaali tootejuht Evgeni Nikolaevski sõnul senise patsiendiportaali ehk digiloo edasiarendamine võimalik ei olnud: «Selle tehnoloogiline platvorm on vana ning kui silmas pidada tänapäeva ligipääsetavuse nõudeid, oli mõistlikum arendada uus portaal. See on eeldus ka selleks, et tulevikus liita portaaliga erinevaid teenuseid, mida inimesed saavad haiguste ennetamisel kasutada – uude keskkonda on lisanduvaid lahendusi ja funktsioone integreerida hulga lihtsam».