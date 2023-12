Ma lugesin hiljuti üht artiklit, kus sakslased prognoosivad, et Venemaa võib NATO-le kallale tulla järgmise 6–10 aasta jooksul. Poolakad ütlevad, et see on naiivne, et meie siin idatiival peame kolme aasta perspektiivis valmis olema. Milline on meie prognoos?