«Nii nagu mängisid Eesti antud Javelinid mullu kevadel kandvat rolli Kiievi kaitsel ja kannustasid teisi riike Ukrainale abikätt ulatama, näitame seekordse suuremahulise abipaketiga, et Ukraina vabadusvõitlus saab olla edukas vaid siis, kui liitlased jätkavad ukrainlaste toetamist,» ütles Pevkur pressiteate vahendusel.

Uusim abipakett sisaldab peale suures koguses Javelini tankitõrjerakette ka kuulipildujaid, käsitulirelvade laskemoona, eri maismaa- ja veesõidukeid ning tuukrivarustust. Täpseid koguseid julgeolekukaalutlustel ei avaldata. Paketi taasteväärtus on ligi 80 miljonit eurot.

«Abipakett on kokku pandud nii, et sellest oleks Ukrainal maksimaalselt kasu, ilma et Eesti enda kaitsevõime kannataks. Vajalikud varud taastame,» selgitas Pevkur.

«Vene režiim mängib sellele, et vaba maailm loobub Ukrainat toetamast. Peame kuritegeliku Vene režiimi arvestuskäigu murdmiseks andma strateegilise sõnumi: me jätkame Ukraina märkimisväärset ja kestlikku toetamist, kuni Ukraina on selle sõja võitnud. Kaalul pole pelgalt Ukraina, vaid ka Eesti, Atlandi-ülese kogukonna ja laiemalt kogu maailma julgeolek.»

Kaitseministeerium on koostanud strateegiapaberi, mis näitab kalkulatsioonide najal, et Ukraina võidu ja Venemaa kaotuse saavutamiseks piisab, kui Ukraina toetajad eraldaksid sõjalisele abile 0,25 protsenti oma sisemajanduse kogutoodangust aastas.