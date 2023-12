Tallinnas on lund igal pool peale suusatunneli

«Suusatunneliga on selline lugu, et Nõmme linnaosavalitsusel on plaanis, nii nagu varasematelgi aastatel, see suusarada sinna rajada. Selleks tuleb sinna lund tuua ja minu teada on kavas seda teha. Arvan, et lund pole toodud sellepärast, et meid ootab ees suur sula. Aga kui ilmad vähegi lubavad, siis ilmselt see lumi sinna tuuakse,» vastas Svet.