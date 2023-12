Valitsus plaanib kaitseks välisohtude eest Eestisse pääsemist karmistada

Ta peab oluliseks, et tööjõu- ja julgeolekupoliitiliste eesmärkide kõrval säiliksid ka rahvusriigikesksed eesmärgid, st et eesti emakeelega inimeste osakaal rahvastikus kiirelt ei kahaneks. «Neid eesmärke valitsus minu veendumuse järgi sõnastanud ei ole,» ütleb Reinsalu, «ja seda põhjusel, et ta terviklikku käsitlusse rändepoliitikas ei usu.»

Kontroll tuleb kasuks

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, kes osales mõni kuu tagasi siseministeeriumis välistööjõu regulatsiooniga seotud küsimuste arutelul, möönab, et Eesti tööealise elanikkonna vähenemise ja vananemise tõttu on välistööjõudu möödapääsmatult vaja. Samas kinnitab ta, et ükski tööandja ei taha, et riiki tuleks kriminaalseid tegelasi või neid, kes legaalselt tööd teha ei taha, vaid kuritarvitavad siinseid süsteeme.

Aas ütleb, et on riigi turvalisust ja julgeolekut suurendavate sammudega nõus – märkides siiski, et ei ole täpseid ettepanekuid näinud –, kuniks need ei takista siia tulemast inimestel, kes on ausad, tahavad siin panustada ja makse maksta, samuti eesti keelt ja kultuuri õppida. Tema hinnangul on välistööjõu regulatsioonid ja piirangud Eestis niigi ühed Euroopa karmimad. «Kindlasti ei tahaks, et need veel keerulisemaks muutuks,» sõnab ta.