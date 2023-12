Geeniandmete lekke ohvritele: ärge tehke midagi enne, kui veendute kirjade päritolus!

Andmevargus puudutab kõige enam Ida-Tallinna keskhaigla, Tartu Ülikooli kliinikumi (TÜK) ja Elite kliiniku patsiente. «Teadaolevalt puudutab juhtum ligi 1500 patsiendi geenitestidega seotud saatekirju ja analüüside vastuseid, mis on alla ühe protsent kõikidest kliinikumis tehtud geenitestidest. Rõhutame, et sekveneerimise originaalfailid (uuringu käigus saadud kogu patsiendi geneetiline info) lekkinud ei ole,» kinnitasid Postimehele TÜK juhatuse esimees Priit Perens ja andmekaitsespetsialist Priit Piir. Et väga delikaatseid andmeid ei lekkinud, väitis ka Elite kliiniku omanik Andrei Sõritsa (vt kommentaar).