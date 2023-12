Mäos mälestatakse teenistuskohustuste täitmisel hukkunud politseinikke ja piirivalvureid

«Iga eesliini töötaja teab, et politseitöös võib ka pealtnäha kõige rutiinsem olukord pöörduda elu ja surma küsimuseks. Kriisiolukordades ja neiks valmistumisel on eriliselt tähtis, et politseinikel ja piirivalvuritel oleks tugev seljatagune. See tähendab head väljaõpet ja varustust, riigi ja organisatsiooni toetust ning ka kindlust, et nende perega on kõik korras. Hukkunud politseinike mälestuspäeval austame kolleege, kes hoidsid Eesti turvalisust oma elu hinnaga ja teeme kummarduse peredele, kes kaotasid lähedase,» ütles PPA peadirektor Egert Belitšev.