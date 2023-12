FOTOD ⟩ Kaitseliit sai pidulikul tseremoonial uue ülema

Tamm: meil ei jätku professionaale

Kindralmajor Ilmar Tamm tunnistas Kuku raadios saates «Kahe vahel», et kriisi- või sõjaajal ei jätku professionaale. «Me ei saa eeldada, et iga rühma või kompanii eesotsas on meil tegevväelane,» ütles ta. Tamme sõnul tuleb anda meestele rohkem enesekindlust, et nad tulevad toime.