Kui viimased aastad on avalikult registreeritud ministeeriumitega seotud lobistid, siis nüüd, novembris saatis korruptsioonivastane erikomisjon fraktsioonidele kirja küsimusega, kas see kohustus võiks laieneda ka riigikogu liikmetele. Komisjonile antud vastused olid seinast seina.

Näiteks Isamaa ja EKRE jäid neutraalseks. EKRE fraktsioon teatas, et on seisukohad teatavaks võtnud ega soovi omalt poolt midagi lisada. Isamaa märkis aga, et nad ei oska sel teemal midagi vastata.