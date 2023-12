Advokaat: andmelekke eest vastutavad ka Asper Biogene’i kliendid

Andmekaitse inspektsiooni andmetel puudutab andmeleke 42 tervishoiuasutust (sh mitu suurt haiglat) ja muud Asper Biogene’i teenuseid kasutanud ettevõtet. «Eestis puudub nii suure andmelekke pretsedent, aga suure tõenäosusega peab andmekaitse inspektsioon algatama järelevalvemenetluse ka Asper Biogene’i klientide suhtes,» selgitas Hübner. «Välja tuleb selgitada, kas Asper Biogene’i kliendid, kelle patsientide andmed on lekkinud, on isikuandmete vastutava töötlejana teinud andmete kaitsmiseks kõik vajaliku.»

GDPRina tuntud Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus paneb isikuandmete vastutavale töötlejale kohustuse tagada vajalikud meetmed andmete turvaliseks käitlemiseks. Isikuandmete vastutavad töötlejad (antud juhul näiteks haiglad) peavad suutma tõendada, et on rakendanud vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid andmete kaitsmiseks. «Näiteks isikuandmete krüpteerimata kujul edastamist on raske näha piisava meetmena, mis tähendab, et tõenäoliselt satuvad haiglad kaasvastutajate sekka,» nentis Hübner.