SAABUB SULA ⟩ Keskkonnaagentuur hoiatab libeduse eest

Laupäeval levib soe ja niiske õhumass saartelt üle mandri itta. Õhutemperatuur tõuseb öösel saartel, ennelõunal Lääne-Eestis ja pärastlõunal ka idapool üle nullkraadi. Oodata on ka vihma. Pühapäevaks on kohati prognoositud suisa kuus soojakraadi.

«Liiklemisolud saavad olema märjad ja ebameeldivad, liiklejad peavad arvestama, et sula olukorras muutub pressitud lumi lörtsiks, külmadel teekatetel võib esineda jääd lumekihtide all,» sõnas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg. «Tallinna tänavahoolduspartneritel on ettevalmistavad tegevused käivitatud – puistatud on sõelmeid jalg- ja jalgrattaradadel, kus libedus tekib esmajärjekorras, lund on ära veetud ja lumevallid on laiemaks lükatud kitsamates kohtades tänavatel ja ülekäikudel, samuti puhastatakse restkaevusid lume sulamisvee ärajuhtimiseks.»