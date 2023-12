Priit Hõbemägi tõdes, et kuigi Eesti vaatab tähelepanelikult, mis Soome piiril toimub, siis samal ajal soovitakse tõsta ametliku sisserände kvooti 0,1 pealt 0,3 peale, et oleks rohkem töötajaid. «Samal ajal teadvustatakse Eestis väga hästi ohtu, et siia saabunud inimesed võivad kukkuda meie üldisest eestilikust elust ja süsteemist välja, getostuda ja radikaliseeruda.»

Ainar Ruussaar märkis, et õnneks meil selliseid getosid nagu mõnes muus Euroopa riigis näha ei ole, kui välja jätta Nõukogude ajal siia rännanud inimeste baasil tekkinud piirkonnad. «Aga mu arust peaks ja võiks Eesti olla oma poliitikas karmim. Soomlaste idapiiri sulgemine on üks näide, ka lätlased on palju jõulisemad olnud nende inimeste suhtes, kes on saanud alalise elamisloa, kuid pole püüdnudki ära õppida läti keelt. Mulle väga meeldib idee, mis siseministeeriumis ringleb, et Eesti peaks kolmandatest riikidest siiasaabujatelt nõudma karistusregistri väljavõtteid, pangaväljavõtteid ja sotsiaalmeedia kontosid samuti.»